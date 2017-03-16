Анкара, 16 марта, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что антиисламские взгляды лидера «Партии свободы» в Нидерландах Герта Вилдерса разделяют и другие партии, что толкает ЕС к «религиозной войне», сообщает Reuters.

Религиозные войны

Несмотря на то, что правый политик Вилдерс потерпел поражение на выборах, Анкара не настроена оптимистично относительно будущих отношений Турции и ЕС.

«Нет никакой разницы между Гертом Вилдерсом и социал-демократами в Нидерландах. Все они мыслят одинаково. Это мышление толкает Европу в пропасть. Скоро в Европе могут начаться религиозные войны», — подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, 13 марта Турция приостановила дипломатические контакты с Нидерландами, после того как турецкому министру было запрещено выступить на митинге в Роттердаме перед своими согражданами.

16 апреля в Турции пройдет референдум по поводу внесение изменений в конституцию страны. Высокопоставленные чиновники страны планировали провести встречи с гражданами Турции, проживающими за рубежом, чтобы попросить их поддержать важное для Анкары голосование.

Ранее, власти Германии также запретили проведение митингов с участием высших турецких чиновников.