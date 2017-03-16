Саратов, 16 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум. В законную силу вступил приговор суда в отношении жителя Энгельса Саратовской области Олега Сацюка 1968 года рождения, он признан виновным в совершении преступления по уголовной статье «Покушение на контрабанду», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

Bartek Kozłowiec Авиационный двигатель МиГ-29

В ходе расследования уголовного дела доказан умысел гражданина на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭс с территории России на территорию Украины материалов, которые могут быть использованы при создании иной военной техники.

Установлено, что Олег Сацюк инициативно предложил своему знакомому, гражданину Украины «К», которого считал представителем украинской авиационной компании, приобрести у него запасные части, применяемые для комплектования реактивных двигателей, устанавливаемых на боевые истребители Су-27 и МиГ-29, и техническую документацию к ним, для их дальнейшей контрабанды на Украину.

Согласно заключению экспертов и сведениям Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, изъятые запчасти (изделия СПТ-88−2,2Л и СПТ-88−2,2У) относятся исключительно к комплектующим изделиям для объектов военной техники и на технике гражданской авиации не используются. При этом техническая документация к ним также относится к продукции военного назначения.

31 мая Сацюк был задержан сотрудниками УФСБ России по Саратовской области при получении им незаконного денежного вознаграждения в размере $4800 за изделия военного назначения, и паспортов к ним. Уголовное дело возбуждено 1 июня 2016 года и расследовалось Следственным отделом Управления.

Свою вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся в связи с чем дело рассматривалось в суде в особом порядке. Решением суда Сацюку назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия по пресечению противоправной деятельности проводились во взаимодействии с УФСБ России по Омской области.