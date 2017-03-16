Париж, 16 марта, 2017, 14:09 — ИА Регнум.



Greg Dunlap Атомная электростанция

Компания EDF объявила 16 марта о начале фазы общих испытаний реактора нового блока АЭС «Фламанвиль», сообщает Le Figaro.

«Эти испытания, которые продлятся до последнего триместра 2018 года, позволят проверить и протестировать работу всех узлов реактора с водой под давлением», — указывается в заявлении компании.

«В них участвует более 1 тыс. инженеров и техников высокой квалификации», — отметила компания.

По окончании этих испытаний в реактор может быть загружено топливо, после чего он будет пущен в ход в конец четвертого триместра 2018 года.

Напомним, в начале февраля 2017 года на станции «Фламанвиль», распложенной на севере Франции, прогремел взрыв, за которым не последовало радиоактивного заражения.