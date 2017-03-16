Москва, 16 марта, 2017, 14:01 — ИА Регнум. В 2016 году по капитальному ремонту жилых домов в Московской области перевыполнен на 30%. Об этом сегодня. 16 марта, заявил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, передает «Подмосковье сегодня».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

«В 2016 году впервые ни один лифт не перешел на следующий год, все были сделаны и запущены в срок. Базовый план по капремонту мы перевыполнили почти на 30% за счет того, что включили в него военные городки», — пояснил Хромушин.

По его словам, «Подмосковье — единственный субъект в Российской Федерации, кто увеличил программу капремонта. Четырнадцати регионам просто не зачли выполнение этой программы, потому что они в течение года снижали показатели», — отметил министр областного ЖКХ.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, качество выполняемых работ, проводимых в ряде муниципалитетов области, оставляет желать лучшего, а выбор подрядчиков остается крайне непрозрачным.

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Напомним, в 2016 году в региональную программу капитального ремонта было включено около 2,5 тысячи многоквартирных домов, в 25% из них будет проведен комплексный ремонт, включающий в себя два, три и более вида работ. Общий объем фонда капитального ремонта — более 10 млрд рублей.

В 2017 году на капитальный ремонт 2235 тыс. жилых многоквартирных домов в Московской области планируется потратить 10,7 млрд рублей.