В Подмосковье на 30% перевыполнен план по капремонту домов
Москва, 16 марта, 2017, 14:01 — ИА Регнум. В 2016 году по капитальному ремонту жилых домов в Московской области перевыполнен на 30%. Об этом сегодня. 16 марта, заявил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, передает «Подмосковье сегодня».
«В 2016 году впервые ни один лифт не перешел на следующий год, все были сделаны и запущены в срок. Базовый план по капремонту мы перевыполнили почти на 30% за счет того, что включили в него военные городки», — пояснил Хромушин.
По его словам, «Подмосковье — единственный субъект в Российской Федерации, кто увеличил программу капремонта. Четырнадцати регионам просто не зачли выполнение этой программы, потому что они в течение года снижали показатели», — отметил министр областного ЖКХ.
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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, качество выполняемых работ, проводимых в ряде муниципалитетов области, оставляет желать лучшего, а выбор подрядчиков остается крайне непрозрачным.
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Напомним, в 2016 году в региональную программу капитального ремонта было включено около 2,5 тысячи многоквартирных домов, в 25% из них будет проведен комплексный ремонт, включающий в себя два, три и более вида работ. Общий объем фонда капитального ремонта — более 10 млрд рублей.
В 2017 году на капитальный ремонт 2235 тыс. жилых многоквартирных домов в Московской области планируется потратить 10,7 млрд рублей.