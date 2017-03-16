Ростов-на-Дону, 16 марта, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Животноводы Ростовской области могут вновь ощутить экономический ущерб, наносимый африканской чумой свиней. Очередной очаг заболевания может быть выявлен в Новочеркасске, сообщили ИА REGNUM 16 марта в областной станции по борьбе с болезнями животных.

Rostoblvet.ru Стоп! Карантин!

В районе поселка Ключевой было найдено захоронение животных. Кому принадлежало свинопоголовье и причины его падежа, неизвестны. На месте работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Наличие в организме опасного заболевания определят в лаборатории.

Ветеринары решили перестраховаться и уничтожить трупы животных на месте. Могильник сожгут, а место захоронения продезинфицируют.

Напомним, в январе 2017 года чрезвычайное положение из-за вспышки африканской чумы свиней было объявлено в Целинском районе. Здесь в карантинную зону попало пять населенных пунктов. В частности, село Журавлевка, где и произошла вспышка АЧС, а также прилегающие хутора Калинин, Пушкин, Мельников, Орджоникидзе. На сегодняшний день карантин отменён.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовскую область африканская чума свиней пришла в конце прошлого года. Инфицированными оказались Веселовский и Родионово-Несветайский районы. Жителям поселка Веселый, а также хуторов Спорный и Каменный Брод по-прежнему нельзя завозить свиней, а также продукты и сырье, полученные от их убоя, запрещено держать свинопоголовье.

Ущерб от АЧС, нанесённый свиноводам Веселовского района, компенсируют. На эти цели из региональной казны выделено около 1,3 млн рублей.

«Для того чтобы в полной мере выполнять мероприятия по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС, необходимо взять на особый контроль достоверный учет животных в личных подсобных хозяйствах граждан. Кроме того, очень важно на постоянной основе проводить работу мобильных ветеринарно-полицейский групп, а также систематически обследовать охотхозяйства на предмет наличия трупов диких кабанов», — отметил на внеочередном заседании комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных, которое состоялось на текущей неделе, и.о. начальника управления ветеринарии Ростовской области Александр Овчаров.

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