Москва, 16 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации ради отмены западных санкций не пойдут на «политическую сделку» с руководством США по Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Виды на Крым. Советский плакат

«Об этом не может идти и речи», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что Кремль также не собирается проводить в Крыму новый референдум по вопросу присоединения к России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.