Москва, 16 марта, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Подготовка к визиту в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле ведётся, дата будет объявлена позже, сообщил журналистам сегодня, 16 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я могу подтвердить, что визит согласован и готовится», — заявил представитель Кремля. По словам Пескова, дата визита будет объявлена позже.

Ранее появилась информация о том, что глава Германии прибудет в Россию 2 мая. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта Песков заявил, что во время предстоящего визита Меркель в Россию президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с ней ситуацию на Украине.

Путин передал приглашение Меркель через нового министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, когда тот посетил Москву.

Информацию о предстоящем визите главы Германии подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что дату пока объявить не может, хотя она уже согласована.