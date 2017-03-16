Красноярск, 16 марта, 2017, 13:42 — ИА Регнум. В конце марта в Красноярск приедут эксперты международного проекта «Низкоуглеродный город АТЭС». В апреле прошлого года глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел встречу с ведущими экспертами Азиатско-Тихоокеанского центра исследований в области энергетики, на которой было приняло решение об участии Красноярска в конкурсе проекта «Низкоуглеродный город». В декабре прошлого года краевой центр стал победителем конкурса на реализацию проекта низкоуглеродного города АТЭС. Этот проект предусматривает применение низкоуглеродных технологий к внутренней материковой (удаленной от моря) территории с высокими потребностями в отоплении и кондиционировании.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов провел видеоконференцию с представителями «Никкен Сэккей»

В результате конкурсного отбора, проведенного АТЭС, исследования в Красноярске проведет компания «Никкен Сэккей» (Япония). Сегодня глава города Эдхам Акбулатов провел видеоконференцию с представителями японской компании, в рамках которой обсуждались этапы реализации проекта.

Так, анализируя программу исследований, мэр отметил: «Формирование низкоуглеродного города — это магистральное направление, по которому мы должны двигаться, развивая новые пространства города, застраивая микрорайоны. При этом мы понимаем, что у Красноярска есть и масса вопросов, которые, как говорится, «достались городу в наследство». Необходимо работать над повышением энергоэффективности уже существующего жилого фонда и коммунальных предприятий, снижением негативных последствий работы городских предприятий, совершенствованием существующей транспортной системы. Понимаю, что ответить на все вопросы за раз не удастся, но рассчитываю, что в процессе нашей работы мы сможем решить наиболее актуальные вопросы жизни города».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Эдхам Акбулатов провел видеоконференцию с представителями «Никкен Сэккей»

Исполнительный директор Исследовательского института «Никкен Сэккей» Синдзи Ямамура согласился с главой города, что вопросы формирования низкоуглеродных городов на сегодняшний день волнуют большинство мегаполисов мира.

«Вопрос — как добиться потребления энергии без потерь и снизить экологическое воздействие на окружающую среду? — сейчас является одним из самых актуальных. У нашей компании есть уникальный опыт проектирования зданий с низким потреблением энергии, который мы применяем уже и в Красноярске. Мы будем рады поделиться своими разработками и рассчитываем на плодотворную работу», — сказал господин Ямамура.

В свою очередь Эдхам Акбулатов подчеркнул, что Сибирский Федеральный университет не случайно был выбран площадкой для проведения видеоконференции: «Мы только в начале пути. Исследования международных экспертов АТЭС — это отправная точка. Считаю, что исследования, направленные на повышение энергоэффективности города, должны проводиться постоянно. И в этом плане наши сибирские ученые, Сибирский Федеральный университет могут принимать в них самое активное участие».

Визит делегации международного проекта «Низкоуглеродный город АТЭС» в Красноярск намечен на конец марта этого года. В ходе визита эксперты проведут исследования системы энергоснабжения города. Добавим, что в результате реализации проекта Красноярск получит отчет о проведенном анализе с рекомендациями по внедрению низкоуглеродных технологий в краевом центре. Этот отчет послужит образцом проектирования низкоуглеродных городов в России и других странах АТЭС.