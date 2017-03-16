Киев, 16 марта, 2017, 13:43 — ИА Регнум. Правительство Украины оказалось стаей голодных гиен, разрывающих страну на части, заявил руководитель Центра социологических исследований «Особый статус», кандидат политических наук Александр Проценко, передает Луганский информационный центр.

Rohit Varma Гиены

По мнению эксперта, регулярные столкновения участников блокады и полиции, равно как и протесты сторонников блокады Донбасса маркируют состояние постоянного тлеющего майдана, в котором пребывает Украина.

Власть, как считает Проценко, потеряла доверие народа: «Ни для кого не секрет, что нынешняя власть вместо современной европейской команды реформаторов оказалась стаей голодных гиен, которые успешно разрывают страну на части и периодически грызутся между собой».

Но майдан не способен разгореться без соответствующего влияния извне, отмечает эксперт. «Во время евромайдана такими силами стали Госдеп и олигархи», говорит Проценко, но сегодня оказывать помощь майдану не будут ни те, ни другие.

И все же новая протестная волна вполне способна оказать значительное влияние на политику Украины, предупреждает руководитель аналитического центра. А власть, прижатая к стенке, вполне способна развязать широкомасштабную войну с непризнанными республиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца января украинские радикалы заблокировали пути сообщения между Донбассом и Украиной. Позже организаторы решили расширить блокаду, оккупировав железнодорожное сообщение Украины с Россией, также требуя полного прекращения торговых отношений.