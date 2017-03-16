Провал грунта в Ярославле

Ярославль, 16 марта, 2017, 13:40 — ИА Регнум. В Ярославkе на троллейбусной остановке на пересечении улиц Большой Октябрьской и Городской вал под прохожим провалился грунт, 51-летний мужчина буквально ушел под землю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД Ярославской области. Видеозапись происшествия появилось на портале Youtube.

«В полицию поступил звонок о том, что мужчина провалился под землю. Наряд ППС выехал и вытащил человека из достаточно глубокой ямы. Пострадавший отделался ушибом ноги, и руки и после оказания помощи его отправили на амбулаторное лечение. Это уже третий случай, когда сотрудники полиции спасают людей в аналогичных ЧП. Несколькими днями ранее спасли людей из горящего дома, а в феврале вытащили человека из шахты лифта», сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

Причиной коммунального ЧП стала промоина под землей. Под слоем земли в этом месте проходит фекальный канализационный коллектор. Вероятно, он разрушился, и поток воды вымыл грунт. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники «Ярославльводоканала», они устраняют последствия аварии.