Москва, 16 марта, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Информация о взломе базы данных Yahoo «российскими хакерами» по официальным каналам в Кремль не поступала, сообщил журналистам сегодня, 16 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ivan David Gomez Arce Хакер

Песков, комментируя сообщение об обвинении в кибератаке на Yahoo, пояснил, что в Кремле с этой информацией ознакомились через СМИ.

«Насколько нам известно, по официальным каналам какой-либо информации мы не получали, поэтому, к сожалению, не владеем деталями», — сказал пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля напомнил, что Москва не раз заявляла о своей заинтересованности в сотрудничестве по противодействию киберпреступности. Как он подчеркнул, актуальность борьба в киберпреступностью пока себя не исчерпала.

«Надеемся, что получится все-таки завладеть какой-то официальной информацией на этот счет», — сказал он.

Песков отметил, что не стоит воспринимать сообщения в СМИ как серьёзные обвинения: это не сообщения официальных ведомств.

Напомним, 15 марта в Минюст США заявили, что в кибератаках на Yahoo трёхлетней давности виновна хакерская группа, три члена которой — российские граждане.

Позже стало известно, что обвинения предъявлены в США российским гражданам, причём двое из низ — бывшие сотрудники ФСБ.

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