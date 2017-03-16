Ярославль, 16 марта, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Первая негосударственная русская школа, которая находится за пределами России, открылась в столице Сербии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сенатор от Ярославской области Анатолий Лисицын.

Обложка словаря русского языка

Полтора года назад к сенатору обратилась семья сербских предпринимателей с идеей открыть в Сербии русскую школу. Анатолий Лисицын помог получить лицензию на преподавание русского языка за границей. К концу следующего года на улице Гагарина в Белграде будет построено новое здание школы. Она получит имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Уже набраны две группы первоклашек, это около 40 детей, которые по окончании учебного заведения смогут сдавать экзамены для поступления в российские ВУЗы.

Член Совета Федерации считает, что русский язык — это «наше мирное оружие» и с его помощью россияне будут убеждать другие страны, что русские — мирные люди.