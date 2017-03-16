Весь мир, 5 мая, 2009, 08:55 — ИА Регнум. 5 мая в Токио проводят "День умного водителя". Это мероприятие призвано привлечь общественное внимание к проблемам безопасности на скоростных магистралях и свести аварийность на хайвэях к нулю.

Каждый год на скоростных трассах японской столицы происходит свыше 10 тыс. аварий, порядка 30 в день, пишет Drom.

"День умного водителя" устраивают уже не первый год. Впервые такую акцию провели в августе 2007 года. На сей раз мероприятие приурочили ко Дню ребенка - 5 мая в Японии чествуют детей.