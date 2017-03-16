Симферополь, 16 марта, 2017, 13:25 — ИА Регнум. В Крыму проходят мероприятия, посвященные третьей годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией: 16 марта 2014 года состоялся исторический общекрымский референдум, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Minsvyaz.ru Сергей Аксёнов

Утром 16 марта, сообщили в пресс-службе главы Крыма, состоялось возложение цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен», а затем праздничная колонна участников — руководства региона, гостей, ветеранов и ополченцев, представителей казачества, молодежи, общественных организаций, представителей национально-культурных обществ Республики Крым в национальных костюмах — пронесла раскрытые полотна российского и крымского флагов по центральным улицам города. Колонна прошла по проспекту Кирова через улицу Карла Маркса к памятнику «Вежливым людям» в Сквере Республики, а затем — к зданию Государственного Совета Республики Крым, где состоялся торжественный митинг.

Глава Крыма Сергей Аксенов, выступивший на митинге, поздравил жителей республики с годовщиной возвращения на историческую Родину.

«Для каждого из нас 16 марта — самая знаковая дата за последние годы, — сказал Аксенов. — Ровно 3 года назад состоялся референдум, по итогам которого Крым вернулся в родную гавань — Российскую Федерацию. Эти три года пролетели как один день, и это были самые счастливые и лучшие годы — годы, проведенные на Родине. Мы вернулись в состав Российской Федерации благодаря мужеству крымчан и поддержке всей России».

«Ополченцы, представители казачества, простые крымчане и военнослужащие российской армии, обеспечившие безопасность проведения референдума, совершили настоящий подвиг, который навсегда останется в нашей памяти. Мы понимали, что не сможем пропустить на территорию Крыма националистов, совершивших вооруженный переворот в Киеве, и мы отстояли свою позицию! Сегодня наши друзья и братья из Донецка и Луганска находятся на острие борьбы за Русский мир. Мы понимаем, как им тяжело приходится, но уверен, что все эти события закончатся победой и мир восторжествует».

Как отмечает ИА REGNUM, 16 марта в Крыму и Севастополе проходят торжественные мероприятия, посвященные годовщине вхождения субъектов в состав Российской Федерации. Торжества продлятся несколько дней, а 20 марта в Крыму и Севастополе объявлен выходным.