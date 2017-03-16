Москва, 16 марта, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Госдума на заседании 17 марта обсудит проект обращения к Европарламенту, ПАСЕ в связи с ситуацией с российскими банками на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Госдума обсудит обращение к парламентам европейских стран, оно связано с действиями в отношении российских банков и их «дочек», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы по финрынку и комитету по международным делам в связи с ситуацией с российскими банками на Украине подготовить обращение к парламентам стран ЕС, в Европарламент, ПАСЕ, Генсеку СЕ.

«Считаем недопустимой сложившуюся ситуацию не только по отношению к банкам как к финансовым институтам, но и в связи с беспрецедентным давлением на работников банков и случаями, когда их просто замуровывают в зданиях офисов», — отметил спикер Госдумы.