Выборг, Ленинградская область, 16 марта, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Фотографии перевернувшегося в Ленинградской области близ финской границы пассажирского автобуса опубликованы в Сети.

78.мвд.рф Автобус, попавший в ДТП в Выборгском районе Ленобласти

На снимках виден лежащий на левом боку автобус. Одна из фотографий сделана внутри автобуса.

У водителя транспортного средства обнаружено множество штрафов, передаёт телеканал РЕН ТВ.

По данным представителя министерства транспорта и связи Финляндии Сеппо Кюккянен, финские власти намерены провести проверку качества уборки того промежутка трассы, на котором произошла авария, передают «Вести».

Напомним, авария с участием пассажирского автобуса произошла утром 16 марта на территории Ленинградской области. Автобус перевернулся на 16 километре автодороги Выборг — Брусничное, вблизи границы с Финляндией.

В результате ДТП погибли три женщины, пострадали 26 человек. Все пострадавшие и погибшие — граждане России.

Известно также, что пассажирами перевернувшегося автобуса были сотрудники петербургского Водоканала, ехавшие на экскурсию в приграничный город Лаппеенранта (Финляндия). Поездку организовал профсоюзный комитет предприятия.