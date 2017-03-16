Токио, 16 марта, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Японию назвал неудачной политику последних 20 лет, которая была направлена на недопущения разработки в КНДР ядерного арсенала, сообщает телеканал NHK.

Rita Willaert Северная Корея

По его словам, провалились все дипломатические и другие усилия по денуклеаризации КНДР. «Это был провальный подход длиной в 20 лет», — констатировал Тиллерсон.

Тиллерсон призвал найти «новый подход» к решению проблемы ядерного оружия у Пхеньяна. Также он обратился к властям Китая с просьбой оказать давление на Северную Корею.

Кроме того, глава госдепа США напомнил, что Вашингтону «нечего бояться», ведь в свое время США направили Северной Корее помощь в $1,35 млрд для того, чтобы страна выбрала иной путь развития.

Дипломат призвал власти Северной Кореи отказаться от ядерной и ракетной программ и жить в мире с соседями по азиатскому региону.

Напомним, государственный секретарь США Рекс находится с официальным визитом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в ходе которого он будет налаживать сотрудничество с Японией, Южной Кореей и Китаем.

США заявили о поддержке стремления стран региона увеличить давление на Северную Корею в связи с ее ядерной программой. Еще одним фактором, вызывающим беспокойство, является неопределенность внешней политики США по отношению как к региону, так и к мировой политике в целом.