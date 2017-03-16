Симферополь, 16 марта, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Более 500 тыс. жителей Крыма и Севастополя остались без электричества из-за срабатывания противоаварийной автоматики утром 16 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Как сообщается, в 06:25 произошло отключение кабельно-воздушной линии КВЛ 220 кВ «Тамань — Кафа цепь 1».

«Поскольку в это время КВЛ 220 кВ «Тамань — Кафа цепь 2 от ДЗЛ» была выведена в ремонт, сработала локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) на общую мощность 160 МВт.»

В зону отключения попали Ленинский, Советский, Нижнегорский, Кировский, Белогорский, Октябрьский, Джанкойский, Бахчисарайский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Симферопольский районы Крыма, а также города Симферополь, Керчь, Феодосия.

Всего на территории Республики Крым остались без электроснабжения 322 тысячи человек, в Севастополе — 271 тысяча.

В 07:05 электроснабжение было восстановлено. КВЛ 220 кВ «Тамань — Кафа цепь 1» включена в работу в 07:24.