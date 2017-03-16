Красногорск, 16 марта, 2017, 13:00 — ИА Регнум. В Московской области за последние три года количество парков культуры и отдыха увеличилось в 3,5 раза, сообщили в пресс-службе областного министерства культуры.

Константин Маковский. В парке. 1881

«Количество парков культуры и отдыха в регионе в прошлом году по сравнению с 2013 годом увеличилось в 3,5 раза — сейчас их 82, из которых десять созданы в 2016 году», — уточнила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжается реализация программы «Парки Подмосковья». Около 640 гектаров лесов Московской области превратили в парки в 2016 году — установлены лавочки и беседки, а также проложены тропинки.

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