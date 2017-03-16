Севастополь, 16 марта, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Торговля с Украиной не входит в планы Донбасса, заявил журналистам сегодня, 16 марта, глава ДНР Александр Захарченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Блокада, объявленная Киевом Донбассу — это проблема Украины, её внутреннее дело. Донбасс сам объявил блокаду, причём раньше Киева.

«Пусть что хотят, то и делают. Мы сами не планируем больше торговать с Украиной», — заявил глава ДНР.

Захарченко отметил, что Донбасс намерен сделать находящиеся на его территории предприятия народным достоянием. Киев к этому не имеет отношения, никаких планов в отношении Украины на этот счёт нет.

Напомним, Захарченко накануне годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией прибыл в российский регион. 16 марта в Севастополе он дал пресс-конференцию. Журналистов среди прочих интересовал вопрос об отношении Донбасса к блокаде, объявленной Киевом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов озвучил решение, принятое Киевом по инициативе президента Украины Петра Порошенко, прекратить перемещение грузов через линию разграничения в Донбассе.

По словам Турчинова, блокада может быть отменена лишь в том случае, если Донбасс «вернёт» Украине «украденные украинские производства».

Стоит отметить, что решение Киева вызвало недовольство в представительстве Европейского союза на Украине. Глава ведомства заявил, что Киеву придётся дать разъяснения о мотивах решения.