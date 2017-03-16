Нижний Новгород, 16 марта, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Госдума РФ может запретить передержки для бездомных животных. Об этом ИА REGNUM сообщил зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

Андрей Репин Бездомные собаки в Нижнем Новгороде

По его словам, советующие изменения в законодательство могут быть приняты до конца весны 2017 года.

В соответствии с законопроектом будет введено разграничение обязанностей по отлову и содержанию животных. После того как будет осуществлен отлов безнадзорного животного, его должны передать в приют. Информация о нем — фотография, описание, данные о времени и месте отлова — будет размещена в интернете.

Если животное имеет владельца, то хозяин сможет его найти. Если животное безнадзорное, то оно будет проверено на бешенство, немотивированную агрессию, вакцинировано и стерилизовано.

После этого на животное будет нанесена неснимаемая метка и оно будет выпущено в прежнее место обитания.

«Все мы видели шокирующие кадры из «собачьего концлагеря», где животные умирали от голода, антисанитарных условий и отсутствия элементарного ухода. Чтобы не допустить возникновения подобных ситуаций, с принятием закона «Об ответственном отношении с животными» комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды планирует полностью запретить передержки для бездомных животных. Поправки к закону будут приняты уже этой весной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области осенью 2016 года был обнаружен настоящий «концлагерь» для бездомных животных, действовавший под вывеской пункта временного содержания животных. Управление передержкой вело ООО «ЭБС», в деятельности которого было выявлено множество нарушений.

Среди таких нарушений, в частности, полное отсутствие корма для животных, содержание их в неотапливаемом помещении без водопровода и канализации.

В нарушение законодательства о ветеринарии у «ЭБС» отсутствовала возможность проведения лечения и стерилизации поступивших собак. Все содержавшиеся животные по истечении 10 дней подвергались эвтаназии в соответствии с заключением ветеринарного врача как агрессивные или больные. Однако по результатам проведенного исследования останков животных установлено, что заболеваний, которые могут являться показаниями к эвтаназии, у них нет.

Препараты для эвтаназии применялись в завышенных дозах, в результате чего животные испытывали страдания. Кроме того, в пункте передержки использовались препараты, недопустимые при проведении гуманной эвтаназии.

Трупы животных утилизировались ненадлежащим образом.

На момент обнаружения «концлагеря» в нем находилось более 20 собак с признаками истощения. Здесь же лежали трупы уже умерших животных.

В январе 2017 года в Нижнем Новгороде начался судебный процесс по поиску о запрете деятельности ООО «ЭБС».

Расследование уголовного дела ст.245 УК РФ («Жестокое обращение с животными») продолжается.