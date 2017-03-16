Москва, 16 марта, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Из-за дискуссии по поводу муниципальных выборов в Рузском районе Московской области спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расширенное заседание комитета нижней палаты парламента по федеративному устройству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил глава комитета Алексей Диденко (ЛДПР).

Kremlin.ru Владимир Жириновский

Предполагается, что в обсуждении примут участие депутаты Госдумы, Московской области, представители ЦИК.

«Поручил провести Вячеслав Викторович Володин по существу этой ситуации, почему она возникла, ее причины, степень вины участников данного процесса, и наши конкретные выводы по этой ситуации с предложениями, вполне возможно, законодательными предложениями с тем, чтобы подобные конфликты не повторялись, провести расширенное заседание комитета с привлечением депутатов Московской области, представителей фракций, Центризбиркома», сказал Диденко.

Накануне в ходе заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание парламентариев на ситуацию с выборами в Рузе. «Семь человек подкупили, запугали, заставили уйти из списка и сняли с выборов. Кто командует? Молочный бандит. Отсидел в тюрьме — вернулся, снова он молочная мафия. Бандиты и воры в Московской области, и депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы и вас подкупили… В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи», — заявил Жириновский с парламентской трибуны.

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Если говорить о выборах в Рузском районе, то руководитель Рузского местного отделения ЛДПР Михаил Кутьинов прямым текстом отрицает факт давления на своих однопартийцев со стороны районных властей, называя такие обвинения «глупостью», отметила ранее депутат Госдумы от Московской области Оксана Пушкина («Единая Россия»). «Кандидаты от ЛДПР сняли свои кандидатуры в знак солидарности с самим Михаилом Кутьиновым, которого областное отделение ЛДПР отстранило от участия в выборах. Кутьинов обвиняет в произошедшем координатора ЛДПР по Московской области, депутата Московской областной думы из фракции ЛДПР Кирилла Жигарева и бывшего депутата регионального парламента от ЛДПР Александра Калтайса», — написала депутат в Facebook. «То есть, снятие списка ЛДПР в Рузском районе произошло из-за внутрипартийных противоречий. А федеральное руководство партии не смогло навести порядок в своих рядах. Но признать истинные причины провала ЛДПР на выборах в Рузском районе Владимир Вольфович не хочет, перекладывая с больной головы на здоровую», — констатирует она.