Красногорск, 16 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Программа по возмещению из регионального бюджета 20% капитальных затрат для производителей сыра, которую ввели в 2017 году в Московской области, является уникальной и не имеет аналогов в России. Об этом сегодня, 16 марта, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, сообщается на сайте облправительства.

jill111 Сыр

По мнению Разина, эта мера должна стимулировать не только увеличение объемов производства молока, но и появление нового поголовья на территории Московской области, поскольку для производства сыра нужны специализированные породы коров — айширы, симменталы.

«Есть все предпосылки для того, чтобы Московская область заняла нишу в импортозамещении сырной продукции. Уже сегодня мы на третьем месте в Российской Федерации по выработке сыра, и наша цель — занять как минимум второе», — добавил Разин.

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Как сообщало ИА REGNUM, на севере Подмосковья планируется создать сырный кластер, где будет налажено производство молока и реализация продукции. А 9 марта в Орехово-Зуевском районе Московской области открылось предприятие по производству голубых сыров. Новое производство «Альдини» начало работу в деревне Соболево.

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