Санкт-Петербург, 16 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В автобусе, попавшем в автокатастрофу вблизи контрольно-пропускного пункта «Брусничное» утром 16 марта, находились сотрудники петербургского Водоканала. Они ехали на экскурсию в приграничный финский город Лаппеенранта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

78.мвд.рф Автобус, перевернувшийся в Ленобласти

«Микроавтобус компании «Европа-тур» осуществлял экскурсионную поездку в Финляндию, которая была организована профсоюзным комитетом ГУП», — пояснили на предприятии.

По данным Водоканала, в автобусе находились 29 человек, включая сотрудников предприятия и их родственников. Ранее сообщалось о 30 или 32 людях, находившихся в автобусе.

На место ДТП выехали сотрудники Водоканала и бригада медико-санитарной части предприятия.

Как сообщалось, в результате аварии, произошедшей в 08:50 на 16 км автодороги Выборг — Брусничное, вблизи границы с Финляндией, три человека погибли.

В Выборгской центральной районной больнице находятся 26 пострадавших. «Шесть человек не нуждаются в медицинской помощи, двадцати пострадавшим оказывается помощь. Крайне тяжелых нет», — отметили в медучреждении. В ближайшее время планируется доставить пострадавших вертолетами в больницы Петербурга.