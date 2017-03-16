Самара, 16 марта, 2017, 12:13 — ИА Регнум. «В Москве уже нигде снега нет, чистый европейский город. Приезжаешь к нам — везде грязный снег, и никто не пытается этот снег убрать. При таком подходе снег у нас до 9 мая лежать может», — заявил губернатор Николай Меркушкин, призывая чиновников усилить работу общественности по наведению порядка в сфере благоустройства и в системе ЖКХ, сообщает ИА REGNUM.

Уборка снега

Назначенный губернатором на пост главы Самары Олег Фурсов, который в 2015 году сократил количество общественных советов при мэрии с 330 почти втрое, 15 марта 2017 года ему доложил: в областном центре планируется их создать к середине апреля более 350. На плечи общественных советов микрорайонов будут возложены обязанности приемки муниципальных работ и оценка их эффективности, участие в работе комиссий по приемке всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту многоквартирных домов с правом подписи в акте приема-сдачи.

Глава региона указал Фурсову, что по примеру Москвы общественные советы должны сосредоточить свое внимание на вопросах благоустройства Самары, ежедневно совершать обход подведомственных им территорий. При этом на приведение в порядок городской среды из федерального бюджета будет выделен 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты мониторинга в Самарской области показали, в советах доля представителей власти достигает или даже превышает 50%. Из тридцати советов в десяти председателем совета выступает руководитель органа власти, при котором совет создан.

«До сих пор нельзя сказать, что общественные советы реализуют общественный контроль за деятельностью органов государственной власти. Большинство советов применяют только отдельные формы общественного контроля. А часть общественных советов вообще не используют в своей деятельности контрольной функции», — констатировали члены Общественной палаты региона.

В течение 2015 года количество общественных советов при мэрии Самары сокращено с 330 почти втрое.

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