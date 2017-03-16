Москва, 16 марта, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев высказал свое мнение по поводу опубликованного исследования НАТО, в котором российскую юмористическую передачу КВН (Клуб веселых и находчивых) назвали «инструментом политической стратегической коммуникации».

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Угроза

«Для русскоязычного населения, конечно, это кажется бредом, — сказал Тарбаев РИА «Новости». — Для людей, которые не разбираются в нашей действительности и в нашем телевидении, это кажется вполне реальным. Если особенно некоторые номера из КВН перевести на английский и «правильно» их прокомментировать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта Центр стратегических коммуникаций военного блока НАТО StratCom объявил российскую телевизионную юмористическую передачу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации» в руках властей РФ. Заказчиком исследования выступило министерство обороны Латвии.

Исследование основано на анализе выступлений московской команды КВН «Парапапарам», представляющей МГИМО, на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах.

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