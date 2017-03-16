Ленинградская область, 16 марта, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Пассажиров автобуса, пострадавших в результате ДТП в Выборгском районе Ленобласти, вертолетами доставят в лечебные учреждения Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

47.mchs.gov.ru Вертолет Ка-32 МЧС России

«В ближайшее время со стадиона выборгского филиала университета им. Герцена вертолет санитарной авиации Ленинградской области транспортирует пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, в Санкт-Петербург», — уточнили в пресс-службе. Вылет вертолета должен состояться в эти минуты, в районе полудня.

Одновременно ГУ МЧС России по Ленобласти сообщило, что к месту ДТП направлены три вертолета санитарной авиации и два вертолета авиационно-спасательного центра Северо-Западного регионального центра МЧС России: Ка-32 с медицинским модулем на борту и Ми-8.

«Организована работа психологов Главного управления МЧС России по Ленинградской области и Центра экстренной психологической помощи МЧС России», — добавили в спасательном ведомстве.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Выборгской центральной районной больницы, всего в этом лечебной учреждении находится 26 человек. «Шесть человек не нуждаются в медицинской помощи, двадцати пострадавшим оказывается помощь. Крайне тяжелых нет. Одну женщину готовимся отправить в областную больницу», — сказала представитель медучреждения.

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Напомним, в результате аварии, произошедшей в 08:50 на 16-м км автодороги Выборг — Брусничное, вблизи границы с Финляндией, три человека погибли, около 20 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Всего в салоне находилось около 30 человек. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, автобус вылетел за пределы проезжей части в кювет и перевернулся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.