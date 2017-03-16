Россия может стать центром мира — Жириновский
Москва, 16 марта, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Политики ЕС очень сильно рискуют, обостряя конфликт с Турцией, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ухудшившиеся отношения между Гаагой и Анкарой играют в пользу российских внешнеполитических интересов, отметил он.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Вольфович Жириновский
«Как специально европолитики делают все, чтобы Турция отвернулась от Европы и стала смотреть на север, на Москву», — заявил Жириновский.
По мнению парламентария, «Россия сейчас может стать центром мира, и к ней будут хорошо относиться и в Турции и в Америке».
«Мы выигрываем и этим нужно воспользоваться», — считает депутат Госдумы.