Киев, 16 марта, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Решение Киева о блокаде ДНР и ЛНР идёт вразрез с ранее проводимой Украиной политикой, а также — с позицией Европейского союза, сообщил журналистам сегодня, 16 марта, глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Решение о блокаде Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС, но для формулирования окончательной позиции в Евросоюзе ожидают объяснений от Украины», — заявил Мингарелли.

Представитель ЕС уточнил, что Брюссель рассчитывает услышать объяснения Киева 16 марта. В представительстве ЕС на Украине решение Киева вызвало недоумение.

По словам Мингарелли, Брюссель считает, что страдания, которые причиняет война жителям Донбасса, должны быть максимально уменьшены.

«Вчерашнее решение в этом направлении не идёт», — сказал он.

Тем не менее Европейский союз представит свою позицию позже — когда будет владеть полностью всей информацией, в том числе, когда ознакомится с объяснениями из Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил о решении прекратить перемещение грузов через линию разграничения в Донбассе. По его словам, инициатива принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Блокада не закончится, пока Донбасс «не вернёт обратно под юрисдикцию Украины украденные украинские производства».

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