Якутск, 16 марта, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Якутии без особого энтузиазма отнеслись к достаточно обширному по сравнению с другими дальневосточными регионами списку направлений авиаперелётов, где цены на билеты будут субсидироваться за счёт государства. Гораздо более актуальна в республике проблема дороговизны внутрирегиональных перевозок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sean MacEntee Авиаперевозки

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«Я не понимаю политики субсидирования авиабилетов из регионов Дальнего Востока в европейскую часть России, — отметил член общественной палаты Якутска, председатель республиканского комитета народного контроля Александр ЯКНК-Захаров (фамилия по паспорту — прим. ИА REGNUM ). — Разница между этими субсидированными билетами и обычными, купленными заранее, небольшая. Я покупаю билеты в Москву за 8−10 тыс. рублей и не ощущаю от этого субсидирования особой пользы. Хотя наверняка это кому-то надо, но опять-таки пользование этими билетами затрудняют большие очереди».

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Общественник подчёркивает, что гораздо проблематичнее и актуальнее передвигаться внутри республики, и логичнее было бы субсидировать тарифы тут.

«Цены на внутренние рейсы минимум в два раза выше, чем в Москву. К примеру, перелёт в одну сторону на север республики стоит порядка 25 тыс. рублей», — обратил внимание Александр ЯКНК-Захаров.

«Наши министерства пытаются объяснить это тем, что у нас небольшой пассажиропоток. К примеру расстояние от Якутска до Тикси или Среднеколымска такое же, как от Москвы до Санкт-Петербурга. Но если по второму направлению перелёт стоит 1300−2700 рублей, то в Якутии пролететь такое же расстояние будет в 8−10 раз дороже. Я это не совсем понимаю. Делайте дешевле, компенсируйте. Тем более если пытаются развивать дальневосточный гектар, то кто туда полетит по таким высоким ценам — потом чтоб оттуда не выехать?» — также отметил он.

Депутат Якутии Гаврил Парахин сообщил, что в Якутии тоже авиабилеты субсидируются, но там даётся очень мало мест.

«Летать за 20 тыс. рублей в одну сторону очень тяжело. Надо развивать небольшие, шестиместные самолёты, которые стоят недорого, но очень качественные. А пока у нас связь самолётом доступна в плане местности, но не доступна в плане финансов», — подчеркнул Парахин.

По его словам, 24-местные самолёты, которые сейчас летают, не всегда полностью загружены, а потому нерентабельны. «А шестиместные пусть летают два раза в день, но могли бы быть востребованы в плане стопроцентной загрузки. На это нужны в очередной раз деньги, но небольшие. Сегодня мы должны приобретать не Sukhoi Superjet, которые ломаются, а брать импортные, небольшие, хорошие самолёты, которые готовы эксплуатироваться в суровых условиях Якутии, полностью загружаться и летать экономично. Тогда и расценки будут более-менее приемлемые, хотя бы до 10 тыс. рублей», — озвучил предложение Гаврил Парахин.

Он обратил внимание, что сохраняется и проблема необходимости субсидировать больше направлений перелётов по Дальнему Востоку. Долететь из Якутска во Владивосток 15,5 тыс. рублей — это очень дорого, считает Гаврил Парахин. Вместе с тем он отметил, что субсидирование хотя бы нескольких маршрутов между городами ДФО — это уже хорошо, «но в идеале, конечно, билеты нужно субсидировать для всех и по всем направлениям».

«Зачем нам лететь семь часов, если можно, пролетев три часа, оказаться во Владивостоке и там прекрасно отдохнуть и насладится морем, не чувствуя, не ощущая при этом на себе смену часовых поясов», — также сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, предоставление субсидий на авиаперелёты для жителей Дальнего Востока обойдётся федеральному бюджету в 2,9 млрд рублей. За эти деньги льготными тарифами с 1 апреля по 31 октября 2017 года смогут воспользоваться 447 тысяч жителей дальневосточных регионов, улететь дешевле можно будет по 50 направлениям.