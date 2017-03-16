Барнаул, 16 марта, 2017, 11:27 — ИА Регнум. В Барнауле продолжается регистрация участников предварительного голосования по отбору кандидатур для выдвижения от партии «Единая Россия» на выборах депутатов Барнаульской городской Думы. По данным официального сайта «Единой России», за 2 недели на это процедуру заявилось порядка 70 претендентов. «Барнаульцы идут на предварительное голосование, чтобы лоббировать интересы города», — отметили алтайские единороссы по итогам очередного заседания оргкомитета, на котором были рассмотрены и одобрены заявки еще 13 участников предварительного голосования, подавших документы накануне.

Светлана Шаповалова Политагитация «Единой России» в Барнауле. 2016 год

Так, управляющий ТСЖ-61 «Дизель» Оксана Доронина считает, что участие в предварительном голосовании поможет ей эффективнее представлять и отстаивать интересы жителей района на городском уровне.

«Единая Россия» запускает в нашем городе масштабный проект по созданию комфортной городской среды и благоустройству дворовых территорий. Считаю очень важным, что адресная программа «Городской среды» будет сформирована с учетом мнения жителей города и на основе обсуждений с общественностью» — отметила она.

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Директор Алтайского филиала АО «Сибпромжелдортранс» Вячеслав Гладких выступает за то, чтобы городской Думе должны быть представители различных сфер.

«Я, как представитель коммерческого сектора, хотел бы представлять интересы экономически активного населения города. Сегодня необходимо продолжать работу по созданию благоприятного инвестиционного климата для бизнеса, поддерживать и стимулировать всеми доступными механизмами развитие промышленности и предпринимательства. Считаю, что у нашего города в этой сфере есть серьезный потенциал для роста», — заявил претендент.

Также, среди новых зарегистрированных участников — представители различных профессий и сфер деятельности. Это, в частности, шеф-редактор газеты «Алтайская правда» Олег Купчинский, директор МБУО «СОШ № 31» Светлана Бочкова, учитель МБОУ «Гимназия № 42» Арсен Григорян, главный врач КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» Виктор Ефремов и другие.

Напомним, ранее единороссы объявили, что участником предварительного голосования, а в последующем кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах, сможет стать любой совершеннолетний гражданин, являющийся или членом «Единой России» или беспартийным, не имеющий судимости. Для этого необходимо до 27 апреля включительно подать заявку в оргкомитет партии. Из общего количества поданных заявок одобрены пока толко 39. Заявки еще порядка 30 кандидатов будут рассмотренына следующем заседании оргкомитета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, партия власти готовится к участию в муниципальных выборах. Осенью 2017 года в условиях жесткой конкуренции будут выбирать мэров крупных городов и муниципалитетов. Всего на муниципальном уровне в регионе будет разыграно 7 тысяч депутатских мандатов.