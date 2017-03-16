Калуга, 16 марта, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Калуге отменена плата за пользование парковками для многодетных семей. Соответствующее постановление, подписанное городским головой Калуги, вступило в силу 15 марта 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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С предложением ввести норму, предоставляющую многодетным семьям право на бесплатную парковку, в январе 2017 года выступили представители городских общественных организаций. Оно был поддержано властями региона и областного центра. Также отменено ранее принятое постановление, разрешающее бесплатную парковку сотрудникам администрации губернатора области и городской управы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу разрешить бесплатно пользоваться коммерческими парковками членам многодетных семей поддержал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Губернатор также поручил калужскому градоначальнику отменить льготы для служебного транспорта.

Напомним, в Калуге действуют 62 платные парковки на 852 места. Тариф за стоянку составляет 35 рублей в час Первые 15 минут стоянки бесплатны. Парковки открыты с 9:00 до 21:00. Система платных парковок в областном центре заработала с конца 2014 года.