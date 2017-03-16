Краснодар, 16 марта, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В Краснодарском крае начата подготовка к безаварийному пропуску весеннего половодья. Уже сейчас спасатели взяли ситуацию под особый контроль. Специалисты отдела наблюдений делают замеры, также за уровнем воды следят и датчики. В круглосуточном режиме они передают в Единый центр мониторинга картину водного течения.

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Как отмечает ведущий специалист отдела наблюдений ЧС по Краснодарскому краю Игорь Копытков, пока все стабильно: в горах снега накоплено не так много, и сильных дождей пока не было, почва готова принять всю талую воду.

Между тем выйти из берегов реки региона могут в любую минуту. Наблюдения специалисты ведут почти на 200 пунктах мониторинга рек, передает ГТРК «Кубань». В основном — на территории Черноморского побережья, юго-востока и юго-запада Кубани.

В зоне риска Апшеронский, Абинский, Мостовский, Отрадненский, Лабинский районы. Вероятен разлив реки Мзымта в Сочи. Снег на склонах гор с началом потепления еще только начинает превращаться в большую воду. Усугубить ситуацию могут дожди, выпадающие во время половодья.

Основной этап половодья на реках Кубань, Белая и Лаба из-за таяния снега в горах прогнозируется на май-июнь. До этого времени спасатели осмотрят с воздуха берега, которые предстоит укрепить, а также расчистят участки русел водоемов от мусора, веток и корней деревьев.

По словам начальника территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко, основной причиной подтоплений, затоплений и повреждения домов и мостов являются неработающие водоотводы и ливневки, накопление карчи под мостами, что и провоцирует уровень подъема рек.

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Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, в настоящее время паводковая ситуация на территории края стабильная и находится под контролем. Специалисты обследуют снегозапасы, после чего можно будет составить более точный прогноз прохождения половодья.

«Предварительно прогноз положительный, — прокомментировал начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов. — В данный момент граница залегания снега в горах выше среднемноголетних значений. Основные снегозапасы находятся на западных склонах Кавказского хребта».

Он отметил, что особое внимание при прохождении половодья будет уделяться именно западным склонам. Также на особом контроле бассейны рек Мзымта, Белая и Пшиш.

На реках Кубань, Лаба и Уруп половодье предварительно прогнозируется более спокойным, чем в прошлые годы.

В ведомстве добавили, что группировка краевого ГУ МЧС России полностью готова к наступлению паводкового периода.