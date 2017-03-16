Москва, 16 марта, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Абсолютное большинство граждан РФ (97%) считает Крым частью России. Три года назад, еще до объявления результатов референдума в Крыму и официального вхождения территории в состав РФ, с этим были согласны 89% российских граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM Российский полуостров Крым

Уверенность в том, что присоединение полуострова к России принесло пользу стране в целом, выражают 78% опрошенных.

Еще выше доля жителей России, отмечающих положительный эффект для самих крымчан (89%).

Негативные последствия воссоединения Крыма с Россией отмечают 13% респондентов.

В то же время Крым и Севастополь не считаются дотационными регионами: 84% граждан РФ полагают, что они должны получать из федерального бюджета финансовую поддержку в том же объеме, что и другие субъекты РФ со схожими условиями (в 2014 г. так считали 63%).

Доля респондентов, говорящих о необходимости повышенной денежной помощи сократилась вдвое: с 23% в апреле 2014 г. до 10% в марте 2017 г.

Опрос проведен 2−3 марта 2017 года. В опросе приняли участие жители России в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.