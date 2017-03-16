Ярославль, 16 марта, 2017, 11:09 — ИА Регнум. 17 марта в Ярославле на площади Юности пройдет митинг протеста КПРФ. Коммунисты выйдут на него, несмотря на отсутствие санкции со стороны местных властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал первый секретарь ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев.

Митинг КПРФ в Ярославле

«Нам сказали, что в этот день на площади в связи с празднованием дня работника ЖКХ будет выставка коммунальной техники. Но мы имеем права собрать митинг численностью до 100 человек и без санкции. Поэтому мы напишем номера — от 1 до 99 и раздадим их всем, кто придет. Если придет больше людей, они уже сами будут принимать решение, что им делать. Вопрос в том, займут они всю площадь техникой или нет. Что ж, если займут, я готов выступать и с снегоуборочной техники, как с броневика. Надеюсь, у власти хватит ума не заниматься провокациями», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Тема митинга — протест против ухудшения социально-экономического положения и политических прав жителей Ярославской области.