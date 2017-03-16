Калуга, 16 марта, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов обещает разобраться с платежами за коммунальные услуги, в которые включают плату за технические этажи и чердаки в качестве общедомового имущества. С просьбой разъяснить принципы расчётов платежей и жалобой на действия управляющей компании «Черемушки» 15 марта к Иванову обратилась жительница дома №2 по улице Песчаной Светлана Асанова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Глава Калуги Александр Иванов провел прием граждан.

В январе 2017 года для жителей дома значительно выросли платежи за коммунальные ресурсы, потреблённые на общедомовые нужды: если в декабре платежи за электроэнергию составляли 49 рублей, то в январе они выросли более чем в три раза. Управляющие компании включили в площадь помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, подвалы, технические этажи и чердаки. Площадь помещений, используемая для расчёта платы увеличилась, что повлекло рост платы за ОДН.

«Эта резонансная проблема, как известно, обсуждалась на заседании правительства области. Государственной жилищной инспекции дано поручение разобраться с этим вопросом, — сказал Александр Иванов. — Как выяснилось, в доме установлен общедомовый прибор учёта, но УК предпочитает производить расчёт по нормативам, за счёт жителей компенсируются технологические потери ресурсов, а средства, собранные на текущий ремонт собственниками, руководство компании использует по своему усмотрению. Жалуются жители и на некорректное поведение директора управляющей компании».

Глава Калуги дал поручение направить соответствующие запросы в государственную жилищную инспекцию и управление ЖКХ. Будет проверена деятельность и отчётность компании, директор УК будет приглашён к главе городского самоуправления.

«Более чем к половине управляющих компаний города нет серьёзных претензий, — подчеркнул Александр Иванов, — но на рынке управления многоквартирными домами присутствуют и недобросовестные компании, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги на низком уровне. Государственная жилищная инспекция была наделена широкими полномочиями для борьбы с подобными управленцами. В данном случае у жителей есть право заключить договор напрямую с поставщиками ресурсов, также они могут сменить управляющую компанию. Управление ЖКХ всегда готово оказать жителям организационную и правовую помощь и порекомендовать добросовестную управляющую компанию».

Также к главе городского самоуправления обратилась старшая по дому №82 по улице Ленина Татьяна Савичева.

Обращение касалось вопросов ЖКХ и благоустройства. Во дворе дома требуется ремонт асфальта и опиловка деревьев, в подъезде необходима замена оконных блоков. Досаждают жителям и припаркованные во дворе автомобили офисных служащих.

По данному поводу Александр Иванов разъяснил, что замена окон в подъезде является обязанностью управляющей компании, жителям нужно будет провести общее собрание и принять соответствующее решение, в случае нехватки средств на счёте дома, УК может выполнить работы авансом, в счёт будущих платежей. Опиловкой деревьев в ближайшее время займётся управление городского хозяйства.

Что касается проблемы с парковкой во дворе автомобилей, то помочь здесь может межевание и постановка на кадастровый учёт, чем жители дома занимаются уже вплотную.

«После межевания вы сможете установить ограждение и шлагбаум, — дал разъяснения Александр Иванов, — кроме того, это ускорит процесс ремонта двора: план на текущий год сформирован, возможно включение только в план ремонта на 2018 год, но после постановки на кадастровый учёт, ремонт двора будет проходить не по линии управления городского хозяйства, а за счёт предоставления субсидии управляющей компании и 5% софинансирования собственников, ремонт двора по этой программе возможен уже в текущем году».