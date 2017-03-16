Вашингтон, 16 марта, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Российская Федерация — противник США. Об этом, как передает MSNBC, заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол, комментируя информацию СМИ о том, что Минюст США выдвинул обвинения в адрес нескольких граждан РФ в связи со взломом Yahoo.

U.S. Department of State Майкл Макфол

«Я считаю крайне маловероятным, что они действовали по своему усмотрению, — говорит Макфолл. — Эта система так не работает. В каком-то смысле в подобном мире все как-то связаны с правительством, в том числе и независимые хакеры, которым также были предъявлены обвинения».

При этом бывший посол США в РФ напомнил, что граждане, у которых были эти учетные записи на Yahoo, общались с людьми в правительстве США.

Перевод статьи на сайте ИноТВ.

15 марта агентство Bloomberg сообщило, что обвинения в кибератаке на Yahoo в 2013 г. будут предъявлены американским министерством юстиции хакерам из РФ и из Канады. По данным неназванного источника, подозреваемыми являются 4 человека — трое из России и один канадец. При этом канадский хакер уже взят под стражу.

Минюст США считает, что именно они виновны в похищении данных учётных записей пользователей Yahoo 3,5 года назад.

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