Углич, Ярославская область, 16 марта, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Власти Углича Ярославской области разработали эскизный проект Вечного огня в парке Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Вечный огонь

Вечный огонь планируется установить в Парке Победы перед Обелиском Славы. Конструкция будет представлять собой пятиконечную звезду, высотой около 40 сантиметров. Газораспределительные сети будут проведены от улицы Ольги Берггольц.

Сейчас разрабатывается проектная документация. Огонь будет гореть постоянно — круглосуточно и независимо от времени года, при этом затраты бюджета на поддержание Вечного огня будут минимальными. Оборудование мемориала памяти в парке Победы новым элементом в администрации района планируют сделать до празднования Дня Победы.

«Вечного огня в Угличе никогда не было. Мы к 9 мая в парке Победы устанавливали металлическую звезду и подключали к ней баллонный газ. После праздника эту конструкцию убирали. Сейчас сделаем так, чтобы огонь горел вечно. Этот проект мы оплачиваем не только из своего бюджета, но при помощи спонсоров. В середине апреля мы планируем начать работы по возведению Вечного огня», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления градостроительства мэрии Углича Анна Семенова.