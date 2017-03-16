Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 17 июля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске завершено выдвижение кандидатов в депутаты в местную городскую думу. Об участии в выборах заявили 84 человека, что составляет в среднем по три претендента на один депутатский мандат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ЯНАО.

Пресс-служба избиркома ЯНАО Выдвижение кандидатов в думу Ноябрьска 2019 года

Наблюдатели уже отметили среди выдвиженцев в думу Ноябрьска четырёх человек с погашенными судимостями. От партии «Коммунисты России» выдвигается директор ООО «Партнёр» Иван Крюченков, ранее судимый за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина. От КПРФ — водитель МУП «Пассажирские перевозки» Денис Лисиченко, ранее судимый за кражу, и безработный Эльмаддин Аскеров, судимый за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. А также самовыдвиженец, безработный Рустам Гареев, ранее судимый за кражу. Такие данные опубликованы на сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

В общей сложности на выборы в гордуму Ноябрьска выдвигаются от ЛДПР — 11 кандидатов, от КПРФ — 17, от «Единой России» — 26, самовыдвиженцев — 27, и по одному кандидату от «Коммунистов России», «Казачьей партии» и «Справедливой России».

Город Ноябрьск — второй по численности населения город Ямало-Ненецкого округа после Нового Уренгоя. Здесь проживает порядка 110 тысяч человек — 20% жителей всего Ямала.

Представительный орган Ноябрьска состоит из 25 депутатов, избираемых по одномандатным округам сроком на пять лет. В соответствии с уставом муниципального образования депутаты городской думы осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.

Выборы в парламент города Ноябрьска пройдут 8 сентября 2019 года.