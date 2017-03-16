Якутск, 16 марта, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Из бюджета республики Якутску пообещали выделить деньги на новые школы. Построить их намерены к 2019 году, а к 2025 — создать более 17 тысяч мест для учеников. Обещание финансировать из бюджета республики острую для Якутска проблему нехватки школ на встрече с горожанами озвучил министр экономики региона Алексей Стручков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Читайте также: Какие доходы Якутии «уходят не туда» и где взять деньги на школы?

«Больше 40 тысяч детей учатся в стесненных условиях в городе, где нет и пятидесяти школ», — цитировало ЯСИА представителя родительского комитета Якутска.

Источник финансирования решения этой проблемы уже определён, заверил в ответ Алексей Стручков, но откуда именно намерены брать деньги, не пояснил.

Министр также озвучил и далеко идущие планы до 2025 года построить 33 общеобразовательные школы и ликвидировать вторую смену в 45 учреждениях.

«Мы должны создать более 17 тысяч учебных мест. Совместно с городом будем решать эту задачу», — добавил зампред правительства.

Читайте также: В Якутии до 2025 года планируют построить 231 школу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на тематических депутатских слушаниях в Якутске озвучивалась информация о том, что лишь в 8 школах города количество детей соответствует нормативам, а в остальных 37 городских учреждениях классы для получения среднего образования переполнены. В перспективе до 2020 года критическая наполняемость будет наблюдаться в 84% школ, прогнозировала тогда заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Наталья Борисова.

«В классах от 30 до 43 детей. Две смены. Нехватка кабинетов, спортзалов, столовых, гардеробов. Это, в конечном счете, сказывается на учебном процессе и, конечно, на здоровье детей. Оптимизация не может проходить до бесконечности — есть предел», — представил реальную ситуацию директор СОШ №23 Георгий Афонский.

«В классах просто не хватает воздуха», — жаловались родители.

Проблему нехватки мест в школах Якутска решить можно — было бы желание, высказывал мнение депутат республики Владимир Фёдоров.

«Частичное решение вопроса — выкупить помещения, которые есть в городе, и собственники которых согласны с ними расстаться. В конце прошлого года на расширенном заседании бюджетного комитета депутаты от города Якутск, где проживает треть населения, представляли свои поправки в бюджет, связанные со школами. Цена вопроса была меньше 1 миллиарда рублей — 980 миллионов. По формальным причинам эти поправки отклонили, «спасибо» нашему министерству экономики, где замминистра разве что костьми не лег, чтобы не пропустить. Нет в бюджете лишних 980 миллионов рублей. Они могут найтись на праздники, переименования министерств и ведомств, выкуп объектов на Лямпушке, но не на школы в столице», — возмущался парламентарий.