Курган, 16 марта, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В Курганской области местная епархия не имеет возможности для того, чтобы достойно принять патриарха Кирилла. Визит запланирован на август, однако у местной паствы нет ни денег, ни хороших храмов, сообщил митрополит Курганский и Белозерский Иосиф на рабочей встрече полпреду президента России в Уральском федеральном округе Игорю Холманских, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dan Moyle Денег нет

Это будет первый визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла на курганскую землю. Он приурочен к 200-летию Антонина Капустина — выдающегося церковного деятеля, учёного, археолога, историка, дипломата, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме.

Сообщение о визите патриарха появилось в конце января и стало большой неожиданностью, признает митрополит Иосиф. Большая часть подведомственных Курганской и Белозерской епархии храмов, по его словам, «находится в стагнации». Даже главный храм Кургана — Александрийский кафедральный собор — плохо отреставрирован. Принимать там патриарха неловко, как и в Богоявленском соборе, который внутренне не отделан и не сдан в эксплуатацию. На родине Антонина Капустина, в селе Батурино, храм в начальной стадии эксплуатации и тоже не готов к визиту главы РПЦ.

«Я должен откровенно сказать, что курганская епархия к этому визиту совершенно не готова. Положение очень серьезное», — заявил митрополит Иосиф.

По его словам, Курганская и Белозерская епархия с 1990-х годов не развивается. Моральное состояние духовенства оставляет желать лучшего из-за трений между архиереями и духовенством. «В этом замешаны предприниматели и правоохранительные органы», — заявил митрополит Иосиф.

Он обратился к полпреду в УрФО Игорю Холманских за посильной помощью: «Остается несколько месяцев до 24 августа. За эти месяцы можно что-то сделать, чтобы не ударить лицом в грязь. Но для этого сегодня необходимо объединить все усилия, а сегодня ситуация такая, что церковь остается сама наедине с собой».

Отметим, что суммы, необходимые для красивого гостеприимства, митрополит Иосиф не озвучивает вслух. Но вынос проблемы на столь широкую огласку, а на совещании полпреда присутствовали представители региональных и федеральных СМИ, подразумевает не один миллион рублей. Игорь Холманских пообещал помощь в рамках полномочий полпредства. Также митрополит Иосиф озвучил намерение попросить помощь в подготовке визита патриарха и у губернатора Курганской области Алексея Кокорина, который назвал 2017 год — годом архимандрита Антонина Капустина в регионе.

Однако не все согласны с заявлениями представителя РПЦ. Генеральный директор одной из местных фирм Анатолий Чернов называет надуманными опасения митрополита Иосифа.

«Растерянность митрополита мне понятна. Александро-Невский Кафедральный собор восстанавливался людьми ответственными, добрыми, честными, и они вложили в его восстановление свою душу. Это прекрасная работа. Правда, за свое «правление» Иосиф успел сбить старинные фрески в алтаре, выложить дороги крестами, самовольно возвести гаражи возле памятника истории и архитектуры, да и много чего еще успел натворить. Вот и боится, что патриарх узнает его истинное лицо и дела. И ему будет не просто стыдно», — сообщил Анатолий Чернов изданию Znak.com.

По его словам, власти региона сделают всё возможное для того, чтобы принять патриарха на достойном уровне.