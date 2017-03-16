Париж, 16 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд приветствовал победу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на парламентских выборах, сообщает Reuters.

COP Paris Франсуа Олланд

«Президент сердечно поздравляет Марка Рютте с его победой над экстремистами», — говорится в заявлении Социалистической партии.

Марк Рютте одержал победу над лидером антимигрантской и антиисламской «Народной партии» Гертом Вилдерсом.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон, который, если верить опросам, лидирует в гонке, также поздравил Рютте с победой.

«Нидерланды показали, что победа правых экстремистов не предрешена, и прогрессивные силы набирают ход», — отметил Макрон.

Победа Рютте важна для сил, недовольных новым трендом, обозначившимся в странах ЕС и США после Brexit и победы на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа. В соответствии с этим трендом, большую популярность набирают правые силы, что важно в контексте предстоящих выборов президента во Франции, где силы в лице кандидата от консерваторов Франсуа Фийона и лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, будут противостоять кандидату-центристу Эммануэлю Макрону.

Напомним, выборы президента Франции состоятся в апреле-мае 2017 года, по данным опросов общественного мнения, во второй тур выходит лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и независимый кандидат Эммануэль Макрон.