Киев, 16 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум. За два месяца «Украинские железные дороги» потеряли 8,9 млн. гривен (19,5 млн. руб.) из-за краж грузов и имущества, передает Vesti-ukr со ссылкой на пресс-службу ПАО «Украинские железные дороги».

Илья Репин. Железнодорожный сторож. 1882

Как заявляет пресс-служба фирмы, за январь-февраль 2017 года была совершена 781 кража грузов и имущества, из них 148 дел было раскрыто, 98 предупреждено. Всего задержаны 271 человек.

Сообщается, что на перегоне Заставна — Окно Буковины было раскрыто крупная кража в размере 3,6 млн. гривен (8 млн. руб.). Было украдено более 2 км рельсов, больше 3 тысяч подложек, свыше 10 тысяч костылей и прочих материалов. В результате было задержано двое преступников, утверждает пресс-служба.

Уточняется, что за весь 2016 год было совершено более 4 тысяч краж на сумму 37,7 млн. гривен (82 млн. руб.), из них раскрыто и упреждено краж на сумму 8,3 млн. гривен (18 млн. руб.), то есть из бюджета «Украинских железных дорог» безвозвратно ушло более 70% украденных денег.

Напомним, главой правления «Украинских железных дорог» является Войцех Балчун, польский предприниматель и рок-музыкант. Балчун был избран весной 2016 года по результатам конкурса Кабинетом министров Украины.

Осенью 2016 года глава правления «Украинских железных дорог» заявил, что в фирме продолжается технический дефолт. «С наших счетов сняли принудительно 780 млн. гривен (1,7 млрд. руб.). Также за счет наших клиентов было принудительно взыскано 108 млн. гривен (237 млн. руб.) в пользу ООО «Вог аэро джет».