Выборг, Ленинградская область, 16 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Туристический автобус попал в тяжелую дорожную аварию вблизи КПП «Брусничное» на границе РФ и Финляндии. Есть погибшие и пострадавшие.

See-ming Lee Авария

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Управлении ГИБДД, по предварительной информации, автобус перевернулся в 08:50 на 16-м километре автодороги Выборг — Брусничное неподалеку от международного автомобильного пункта пропуска «Брусничное».

Этот участок дороги до государственной границы находится в аренде у Финляндской Республики вместе с инженерно-техническими сооружениями Сайменского канала. По условиям межправительственного договора об аренде Сайменского канала работы по содержанию данного участка дороги возложены на финскую сторону.

«Водитель 1960 года рождения, управляя автобусом Yutong (принадлежит частному лицу), следуя из Санкт-Петербурга в сторону Финляндии, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием (состояние дороги — гололед)», — уточнили обстоятельства случившегося в дорожной полиции.

В автобусе находилось 32 пассажира. По предварительной информации, в результате ДТП погибли три человека и 20 человек пострадали.

«На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ГСУ ГУ МВД России для проведения процессуальных действий и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Информация уточняется», — добавили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о ДТП в Выборгском районе Ленобласти поступило в 10:15. На место выезжали семь спасателей на двух единицах техники.