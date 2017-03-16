Москва, 16 апреля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России на новый срок полномочий.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Рабочая встреча главы государства с председателем ЦИК прошла 16 апреля в Кремле. На встрече российский лидер получил из рук главы Центризбиркома удостоверение президента.

«Спасибо вам большое и всем вашим коллегам — и в ЦИК, и на местах», — обратился Путин к Памфиловой.

Глава государства отметил, что работа была сложная, но очень важная для России, для внутренней стабильности в стране.

Голосование проходило с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин, который победил с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов).

Центральная избирательная комиссия 21 марта утвердила итоги прошедших президентских выборов. За Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Даванкова — 3,85%, за Слуцкого — 3,2%. Голосование прошло при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке с учётом ДЭГ — 77,49%. В выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.

На расширенном заседании коллегии МВД 2 апреля Путин заявил, что результаты выборов отражают настроение граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах. Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что россияне сделали выбор в пользу сильной и успешной страны.