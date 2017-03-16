Москва, 28 февраля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Российские военные давно фиксируют присутствие спецназовцев из стран Североатлантического альянса (НАТО) в рядах ВСУ в качестве связистов, лётчиков и заградотрядов. Об этом сообщил командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, находящегося на артёмовском направлении.

Иван Шилов ИА Регнум

«Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем артёмовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже «познакомились» здесь. Особенно поляки себя проявили», — цитирует военного «РИА Новости».

Помимо прочего, представители западного спецназа присутствуют среди наводчиков и военных консультантов, отметил он.

По словам командира подразделения, прежде ВСУ не имели таких «качественных пилотов» в своих рядах. Вместе с тем российский военный предположил, что все операции ВСУ планируют и курируют иностранные подразделения.

Кроме того, командир отметил, что ранее иностранцы представлялись добровольцами и наёмниками, однако теперь «всё становится на свои места».

«Под Богдановкой наши ребята группу таких спецов уничтожили, и оборона на этом участке посыпалась, украинцы дёра дали», — добавил военный, подчеркнув, что представители западного спецназа, несмотря на достаточно высокую боевую подготовку, являются «краткосрочными» бойцами, так как не выдерживают «длительного прессинга» во время военных действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного военного чиновника из Европы, сообщила о присутствии западного спецназа в зоне украинского конфликта. По словам собеседника издания, спецназ из стран НАТО действует на Украине давно, но об этом не заявлялось официально.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, западные спецслужбы работали с украинскими военными ещё до того, как Россия начала специальную военную операцию.

По его словам, в этом для России нет ничего нового. Информация о непосредственном участии в операциях боевых частей из государств НАТО пока не поступала, добавил депутат.

В свою очередь, депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал Украину «ультрасовременным реалистичным тренажёром» для западных армий. По его словам, присутствие там западного спецназа совершенно не удивительно.