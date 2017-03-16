Саратов, 16 марта, 2017, 10:14 — ИА Регнум. 13 марта в вечернее время в Заводском районе Саратова в больницу с многочисленными ножевыми ранениями был госпитализирован учащийся 9 класса. Сам потерпевший сотрудникам полиции пояснить ничего не смог, поскольку находился в тяжелом состоянии. По первоначальной информации, полученной от матери школьника было лишь известно возможное место совершения преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Возбуждено уголовное дело

Как было установлено оперативниками, 28 летний злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к школьнику и в ходе разговора внезапно выхватив нож, нанес ему несколько ударов в область груди и живота. Также оперативниками был установлен и задержан знакомый задержанного, который находился в момент совершения преступления вместе с ним. Мужчина скрывался у родственников в поселке Татищево.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Благодаря слаженной работе сотрудников следственного-оперативной группы, проведенный комплекс первоначальных мероприятий позволил в кратчайшие сроки установить предполагаемого подозреваемого и задержать его, отметили в пресс-службе полиции.