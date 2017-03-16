Одинцово, Московская область, 16 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Средняя стоимость загородных домов в Московской области за год снизилась на 2,6%. Лидеры и аутсайдеры по сравнению с мартом 2016 года остались на своих местах: самое дорогое жилье по-прежнему в Одинцовском районе, а самое дешевое — в Воскресенском, сообщается на федеральном портале «Мир квартир».

unionbsv Старый дом

Так, стоимость загородного дома в Одинцовском районе составляет 86 млн 572 тыс. 175 рублей. Приблизительно за такую сумму можно подобрать добротный коттедж на Рублево-Успенском шоссе площадью 460 кв. м с зимним садом и бильярдной на большом лесном участке.

На втором месте Красногорский район, где средняя стоимость домовладения составляет 72 млн 856 тыс. 043 рубля.

На третьем месте среди локаций западного направления утвердился северный Мытищинский район со средним показателем 57 млн 944 тыс. 285 рублей в закрытом поселке на берегу Икшинского водохранилища.

Самым дешевым районом, как и в прошлом марте, оказался Воскресенский. Средняя стоимость домов в этом районе составляет 2 млн 765 тыс. 454 рубля, за эту сумму можно купить кирпичный одноэтажный дом для круглогодичного проживания площадью 89 кв. м с центральными коммуникациями и большим гаражом.

За год положительная коррекция наметилась в 10 районах их 37, в 27 средняя цена предложения стала ниже, чем в 2016 году. Больше всего по Подмосковью увеличилась стоимость предложения в Красногорском (+5,4%), Наро-Фоминском (+3,1%), Павлово-Посадском (+2,8%), Шатурском (+2,7%) и Чеховском (+2,3%) районах.

Значительнее всего «просели» ценники на дома в Каширском (-8,1%), Егорьевском (-7,8%), Раменском (-7,8%), Щелковском (-7,5%) и Одинцовском (-7,3%) районах.

«Прошлый год для загородного сегмента, как и для всего рынка недвижимости в целом, оказался годом падения, — пояснил генеральный директор федерального портала «мир квартир» Павел Луценко. — В большинстве районов Подмосковья наметилась устойчивая отрицательная динамика не только на элитные дома, но и на самые бюджетные объекты. И от нового сезона вряд ли стоит ждать роста цен».