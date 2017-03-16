Иваново, 16 марта, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Громкое уголовное дело в отношении теперь уже бывшего главы города Кинешма Ивановской области Алексея Крупина, а также его бывшего первого замглавы администрации города Александра Шуршина и бывшего начальника МУ «Управление городского хозяйства г. Кинешмы» Константина Брагина готовится к передаче в суд. О завершении расследования ИА REGNUM сообщили 16 марта в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

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Крупин, Шуршин и Брагин обвиняются органами следствия в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение лично в составе группы лиц по предварительному сговору взяток в виде денег в крупном и в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2015 году Крупин и Шуршин поручили начальнику МУ «Управление городского хозяйства г. Кинешмы» найти подрядчика для проведения работ по устройству и восстановлению сетей наружного освещения в городе — контракт с подрядчиком планировалось заключить за взятку. В итоге передать 1 млн рублей за заключение муниципальных контрактов согласился директор одной из ивановских фирм. После передачи денег администрацией были проведены два аукциона на общую сумму более 19 млн рублей. Победителем стал тот самый предприниматель.

За приёмку выполненных работ по первому муниципальному контракту, их оплату и заключение второго муниципального контракта, по данным следствия, с директора коммерческой организации потребовали взятку в размере 6 млн рублей. 26 февраля 2016 года часть взятки в размере 2 млн рублей передана директором организации Брагину для последующей передачи Крупину и Шуршину, получившим указанную сумму в тот же день.

Как сообщается, в рамках следствия по уголовному делу для обеспечения возможной конфискации, имущество обвиняемых арестовано. Под арест попали автомобиль и квартира в областном центре, которые принадлежат Брагину, половина квартиры в Кинешме, земельный участок в Пучежском районе, а также 195 тыс. рублей, 1 тыс. 837 долларов США, 1 тыс. евро, принадлежащие Крупину.

Как сообщили в прокуратуре региона, Алексей Крупин свою причастность к совершению преступления отрицает. Остальные фигуранты дали показания и частично признали вину.

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В ближайшее время, после получения от обвиняемых расписок о вручении обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено прокуратурой области в Октябрьский районный суд Иваново.

Добавим, что в сентябре 2016 года Крупина был отпущен из-под стражи под залог и даже пытался приступить к своим обязанностям, но в ноябре суд отстранил его от обязанностей главы города.

Крупин стал вторым руководителем Кинешмы, пойманным на нарушении закона. Осенью 2013 года по подозрению в получении взятки был задержан глава администрации города Андрей Чужбинкин, до назначения работавший зампредом правительства области. Летом 2015 года по делу был вынесен приговор — суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 297 миллионов рублей.