Омск, 16 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Тема неприятного запаха, на который массово жалуются омичи, кажется, затмила собой все остальные. Вот уже который день горожане в соцсетях обсуждают эту ситуацию, и в связи с этим все чаще звучит слова «травят».

bycfotografem Противогаз

О жалобах на вонь в городе пишут местные и федеральные СМИ. Власти и представители надзорных органов уверят, что реагируют на жалобы. Однако показательным все же является настроение горожан. Например, 15 марта в соцсетях на страницах омских пабликов появились памятки «Как действовать при химической аварии». А сегодня, 16 марта, один из популярных пабликов и вовсе объявил о розыгрыше «набора омича» — двух противогазов, одного для взрослого, второго — для ребенка.

Омичи восприняли эту идею с воодушевлением. Запись быстро набрала почти 200 «лайков». А один из подписчиков даже предложил устроить флешмоб. «Предлагаю флэшмоб — ходить везде в противогазах и на авто и общественном транспорте ездить тоже в них же. Я завтра же начну», — пишет омич (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ). Еще один подписчик предлагает поторопиться с розыгрышем, так как до него «без противогаза можно и не дожить».

Также под записью горожане оставляют комментарии о том, что неприятные запахи из Омска все еще не ушли. Вонь чувствуется на Мира и на Нефтезаводской. «Что за город… Либо опять выбросы, либо что-то горело, смог стоял, дышать нечем, особенно подъезжая к городу (со стороны Черлака)», — жалуются подписчики паблика «Омск ВК».

А в группе «Типичный Омск» 16 марта устроили голосование, чтобы выяснить, в какой районе города зловоние сильнее. Пока с большим отрывом лидируют Нефтяники.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале омичи начали жаловаться не неприятный запах газа в воздухе. Уже в марте эти жалобы приобрели массовый характер. Власти и надзорные органы объявили о проверке. В мэрии при этом поспешили заявить, что, по предварительным данным, жизни здоровью горожан ничего не угрожает.

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10 марта стало известно, что в Омске по факту загрязнения атмосферного воздуха опасными веществами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Ход расследования контролирует прокуратура.

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По данным следственного управления СКР, предварительно установлено, что едкий неприятный запах произошел из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (используется в качестве примеси к природному газу для придания ему предупреждающего запаха — прим. ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз.

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